Sağlık Bakanlığı bölge bölge açıkladı!

DOĞU KARADENİZ
Sağlık Bakanlığı'nın geçtiği verilere göre Doğu Karadeniz'de 6 yeni vaka görüldü.
BATI MARMARA
Sağlık Bakanlığı'nın geçtiği verilere göre Batı Marmara'da 10 yeni vaka görüldü
BATI KARADENİZ
Sağlık Bakanlığı'nın geçtiği verilere göre Batı Karadeniz'de 29 yeni vaka görüldü.
KUZEYDOĞU ANADOLU
Sağlık Bakanlığı'nın geçtiği verilere göre Kuzeydoğu Anadolu'da 33 yeni vaka görüldü.
ORTA ANADOLU
Sağlık Bakanlığı'nın geçtiği verilere göre Orta Anadolu'da 40 yeni vaka görüldü.
ORTADOĞU ANADOLU
Sağlık Bakanlığı'nın geçtiği verilere göre Ortadoğu Anadolu'da 53 yeni vaka görüldü.
EGE
Sağlık Bakanlığı'nın geçtiği verilere göre Ege'de 63 yeni vaka görüldü.
AKDENİZ
Sağlık Bakanlığı'nın geçtiği verilere göre Akdeniz'de 63 yeni vaka görüldü.
DOĞU MARMARA
Sağlık Bakanlığı'nın geçtiği verilere göre Doğu Marmara'da 101 yeni vaka görüldü
BATI ANADOLU
Sağlık Bakanlığı'nın geçtiği verilere göre Batı Anadolu'da 118 yeni vaka görüldü.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Sağlık Bakanlığı'nın geçtiği verilere göre Güneydoğu Anadolu'da 210 yeni vaka görüldü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.