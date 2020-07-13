Başhekim Pehlevan, hayati 3 kuralı hatırlattı

Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Yüksel Pehlevan, Pandemi sürecinde maske kullanımının, el hijyeninin ve sosyal mesafe kuralına uymanın çok önemli olduğunu belirtti. Başhekim Pehlevan, “Koronavirüsün ne zaman nerede karşımıza çıkacağı belli olmuyor. Biz hasta olmayabiliriz ama taşıyıcı olabiliriz. Bu süreçte sosyal mesafeyi korumak ve elleri düzenli yıkamak lazım. Maskeyi aksesuar değil, gerçek anlamda takmak lazım. En önemli şey bu üç kural” dedi.

“HASTA SAYIMIZ DÜŞMEDİ”

Başhekim Pehlevan, “Yeni normalleşme sürecine girdikten sonra ilçemizdeki hasta sayımız düştü. Ancak hastanemizdeki hasta sayısı düşmedi. Diğer ilçedeki hastaları da kabul etmeye başladık. 11 Mart’ta başlayan süreçte bizim ciddi bir hasta sayımız oldu. Yoğun bakım hasta sayımız azdı. Hiçbir bulgusu olmayan taramalar da pozitif çıkan hastalar oldu. KYK yurtları bizim işimize çok yaradı. Testleri pozitif çıkan hastalarımızı orada izole ettik” dedi.

“MASKE AKSESUAR DEĞİL”

Başhekim Pehlevan, son olarak vatandaşları maske konusunda uyarırken, “Sosyal mesafeyi korumak, elleri düzenli yıkamak lazım. Maskeyi aksesuar değil gerçek anlamda takmak lazım. En önemli şey bu üç kural. Bir de şikayetleri olan şüphelenen kişiler 24 saat hastane açık. 24 saat tahlil verilebilir. Ayrıca poliklinik oluşturduk onunla ilgili. Uzman doktorlarımız var” ifadelerini kullandı.