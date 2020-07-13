Gebze Yavuz Selim, doğalgaza kavuşuyor

2B statüsündeki arazilerin tapu sorunun hızla çözüldüğü Yavuz Selim Mahallesi’nde yapılan uygulamanın ardından, doğalgaz altyapı çalışmaları düzenlenen törenle başladı. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yanı sıra AKP İlçe Başkanı İrfan Ayar, Mahalle Muhtarı Şükriye Kavran, belediye başkan yardımcıları, yüklenici firma yetkilileri, belediye meclis üyeleri ve mahalle sakinlerinin de katıldığı doğalgaz tesisatı imalat çalışmaları, kesilen kurban ve edilen duaların ardından başladı. Doğalgaz tesisat imalatı çalışmalarının startını veren Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, vatandaşa hayırlı olsun dileklerini iletti.