Kızılay Darıca, Afet Yönetim Merkezi’nde

Türk Kızılay Darıca Şubesi, Türk Kızılay Marmara Bölge Afet Yönetimi Merkezi depolarında bulunan olağan dönem sosyal yardım ile afet/acil dönem yardım malzemelerinin tasnif ve paketleme işlemlerine yardımcı oldu. Türk Kızılay Darıca Şubesi Başkanı Kemal Solhan, emeği geçen kadın kollarına ve gönüllülerine teşekkür etti.