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13 Tem 2020 - 14:31- Ekonomi G: 13 Tem 2020 - 14:34

Flormar’a birincilik ödülü

Her yıl kimya sektöründeki üye firmaların yarıştığı “İKMİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni”nde bu sene “Renkli Kozmetikler İhracatı Kategorisinde” birincilik ödülü Flormar’ın oldu.
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Kimya sektöründeki üye firmaları başarılı ihracatlarından dolayı onurlandırmak ve teşvik etmek için İKMİB (İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği) tarafından düzenlenen “İKMİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni”nin bu seneki kazananları belli oldu. TC. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister’in  de katılımları ile  5.’si gerçekleşen organizasyonda, toplam 28 kategoride ilk 5’e giren ve ödül almaya hak kazanan firmalar, İKMİB’in Youtube kanalından ve web sitesinden canlı olarak yayınlanan törenle ödüllerine kavuştular.

TÜRKİYE’NİN EN İYİSİ

İlk 5’i merakla beklenen “Renkli Kozmetikler İhracatı Kategorisi”nde bu yıl birincilik ödülü “Flormar” ile Kosan Kozmetik’in oldu. 2019 yılında yaptığı ihracat hacmiyle birinciliği hak kazanan ve bu sene 50. yılını kutlayan Flormar, renkli kozmetikte Türkiye’nin en iyisi olduğunu aldığı bu ödülle bir kez daha tescilledi.

HAYATA RENK KATTI

Flormar CEO’su Cem Şenbay, “İKMİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni”nde kazandıkları “Renkli Kozmetikler İhracatı Kategorisi”ndeki birincilik ödülüyle ilgili duygularını şu sözleriyle paylaştı; “Flormar olarak %96 ile Türkiye’de en yüksek marka bilinirliğine sahip renkli kozmetik markasıyız. Ülkemizde elde ettiğimiz başarıyı etkili ihracat stratejilerimiz ile dünyaya taşımak için tutkuyla çalışıyoruz. 50. yılımızı kutladığımız 2020 yılında, 6 kıta, 110 ülke, 250 şehirde tüm dünyada kadınların hayatına renk katan bir marka olmanın gururunu yaşıyoruz. Bütün ticaret ekosisteminin zor bir süreçten geçtiği 2020 yılında, Güney Amerika, Orta Doğu ve Kuzey Avrupa’da attığımız ihracat adımları ile büyümeye devam ediyoruz. Bizi bu değerli ödüle layık görerek başarımızı taçlandıran İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’ne (İKMİB) yürekten teşekkür ederiz.”

13 Tem 2020 - 14:31 - Ekonomi

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