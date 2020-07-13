Palandöken: Ucuz bıçak almayın, deriyi tuzlayın

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, deri sanayisinin her yıl 6 milyon büyükbaş ve 60 milyon küçükbaş hayvanın ham derisine ihtiyaç duyduğunu belirterek, bu yıl hava sıcaklıkları da göz önünde bulundurularak kurban derilerinin zamanında tuzlanması gerektiğini ifade etti. Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, Kurban Bayramı’nın yaklaştığını belirterek, kurbanlıkların kesiminin doğru şekilde yapılmasının önemine işaret etti. Her bayramda kör bıçak kullanımı ve yanlış kesim teknikleri nedeniyle hem kurbanlıklara eziyet edildiğini hem de derilerine zarar verildiğini belirten Palandöken şu ifadeleri kullandı:

KAZALARA DİKKAT...

“Kalitesiz, kör ve ucuz bıçaklarla, yanlış kesim teknikleriyle kurbanlıklar heba edilmemeli. Kurbanlıklar işin ehli, güvenilir ve bilinir kasaplara emanet edilmeli. Yabancı menşeli ve ne olduğu bilinmeyen bıçaklar kesinlikle tercih edilmemeli.” Kurban derileri konusunda da deri sanayisinin her yıl 6 milyon büyükbaş ve 60 milyon küçükbaş hayvanın ham derisine ihtiyaç duyduğuna dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti: “Havaların sıcaklığı göz önünde bulundurularak kurban derileri zamanında tuzlanmalı. Ülke genelinde 100 bini aşkın kasap esnafımız hijyen önlemlerini alarak kurban kesmek için hazırlıklarını tamamladı. Vatandaşlarımız hem olası kazalardan korunmalı hem de pandemi döneminde çeşitli kazalara meydan vererek hastanelerimizi gereksiz yere işgal etmemeli.”