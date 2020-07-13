En çok kazanan CEO Elon Musk

Ekonomi dergisi Bloomberg, 2019 yılında “ABD’nin en çok kazanan CEO’ları” listesini açıkladı. Geçen yıl 595,3 milyon dolar “maaş” alan Tesla’nın CEO’su Elon Musk listede birinci oldu. Apple’ın CEO’su Tim Cook 133,7 milyon dolarlık kazancıyla 2’nci, Charter Communications’ın CEO’su Tom Rutledge ise 117 milyon dolarlık maaşıyla 3’üncü sırada yer aldı. Tim Cook’un yalnızca maaş almadığı, ayrıca çeşitli hisse opsiyonlarından ve bonuslardan da faydalandığı biliniyor. Ancak listede ek gelirler maaşa eklenmediğinden Musk’tan 4 kat daha az kazanıyor görünüyor.

TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ

Bloomberg’in raporunda özellikle son dönemde ABD’de teknoloji şirketlerinin CEO’larının New York borsa merkezi Wall Street’teki bankacılık şirketlerinin CEO’larından daha az mesai harcayip fazla maaş aldığı vurgulandı. Lisyedeki diğer teknoloji şirketlerinden Google’ın CEO’su Sundar Pichai’nin 2019’da 86,2 milyon dolar kazanarak 8’inci sırada yer alması, Microsoft’un CEO’su Satya Nadella’ın ise geçen yıl 77.3 milyon dolar tazminat alarak 9’uncu sırasına yerleşmesi, teknoloji şirketlerindeki CEO’ların kazançlarını gözler önüne serdi.

LİSTEDEKİ İLK 10

1- Elon Musk (Tesla Inc)

2-TIm Cook (Apple)

3-Tom Rutledge

(Charter Communications)

4-Joseph IannIello (ViacomCBS)

5-SumIt SIngh (Chewy)

6-Jonathan Gray

(Blackstone Group)

7-Robert Swan (Intel)

8-Sundar PIchaI (Alphabet)

9-Satya Nadella (Microsoft)

10-Douglas Ingram (Sarepta Therapeutics)