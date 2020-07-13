Eski eşi şantajcı çıktı! Özel görüntülerini yaydı

Kentte esnaflık yapan B.E. ile 8 Eylül 2018'de hayatını birleştiren Nida Nur Yıldız, 10 Ocak 2019'da da boşandı. Bu süreçte özel görüntülerini çeken eski eşi B.E., boşanma aşamasındayken iddiaya göre görüntüleri arkadaşlarıyla sohbet uygulamasındaki bir gruba yolladı. Kendisine gelen mesajlardan sonra harekete geçen Yıldız, araştırma sonucu gelin gittiği evde, eşinin 3 farklı kadınla çekilmiş görüntülerini de buldu. Delilleri toplayan Yıldız, savcılığa suç duyurusunda bulundu.
SOSYAL MEDYADA DESTEK BULDU
Olay sonrası sosyal paylaşım sitelerinden yaşadıklarını paylaşan Yıldız'a, kullanıcılar mesajlarıyla destek verdi. Kamuoyundan destek isteyen Yıldız, paylaşımının altında, "Bu benim onur ve şeref mücadelemdir. Yanımda duran herkese teşekkür ederim" ifadesini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.