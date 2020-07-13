E-bebek geri döndü!

E-bebek, 5 Temmuz Pazar günü 03.19 itibariyle siber saldırıya uğramıştı. Öte yandan siber saldırıyı düzenleyenlerin siteyi bırakmak için 300 Bitcoin (20 milyon lira) fidye istediği iddia ediliyordu. e-bebek Genel Müdürü Halil Erdoğmuş, 11 Temmuz’da Linkedin hesabından yaptığı açıklamada “Tam anlamıyla kavuşmaya az kaldı” demişti.

GÜVENLİ MARKA

Ebebek’in sorumluluklarını bilen bir marka olduğunu dile getiren Erdoğmuş, açıklamasına şöyle devam etmişti: “Yaşanılan olay ile alakalı üzerine düşen tüm görev ve sorumlulukları yerine getirdiğinden ve şimdiden sonra da getireceğinden kimsenin şüphesi olmamalıdır. Dijital platformlarımız bizim tercihimizle henüz faaliyete geçmemiştir ve konu kontrolümüzdedir. Tam anlamıyla kavuşmaya az kaldı.”