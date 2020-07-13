İYİ Parti Gölcük'ten Başkan Yıldız'a ziyaret

İYİ Parti Gölcük İlçe Yönetimi, olağan kongrede yeniden aday olarak seçimi kazanan mevcut Başkan Şanbaz Yıldız’a hayırlı olsun ziyareti düzenledi. Ziyarette İl Başkanı Şanbaz Yıldız’ın yanı sıra il yöneticileri, İYİ Parti Gölcük İlçe Başkanı İsmail Aynacı ve yönetimi hazır bulundu. İlçe Başkanı Aynacı, ziyarette, “Sayın İl Başkanımıza ve değerli yönetimine hayırlı olsun temennimizi iletiyoruz. Kongre sürecini tamamlamış olan İl ve İlçe Teşkilatları olarak artık sahada olarak, vatandaşlara partimizin politikalarını anlatmak ve Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener’i en iyi şekilde temsil etmek için elimizde geleni yapacağımızı belirtmek isterim” dedi.

“CUMHUR İTTİFAKI KAN KAYBEDİYOR”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, “Bugün değerli Gölcük İlçe Teşkilatımızın ziyareti bizleri çok memnun etmiştir. Gölcük İlçe Teşkilatımızın çalışmalarından memnunuz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ülkemizi ne kadar zora soktuğu ortadadır. Cumhur ittifakı her geçen gün daha da kan kaybediyor. Bu yüzden Cumhur İttifakının aklında erimenin önüne geçebilmek için erken seçim vardır. Biz İYİ Parti olarak erken seçimlerin ülkemize faydalı olmadığını bilmekle beraber olası bir erken seçime de hazır olmalıyız” şeklinde konuştu.