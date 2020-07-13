AKP’li Ölmez, Kandıra ketenini Ankara’ya taşıdı

AKP Kandıra İlçe Başkanı Erol Ölmez, Tarımdan Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı Ahmet Alper Tokgöz ve ilçe yöneticilerinden Şenol Ayyıldız ile birlikte Ankara’ya giderek Kandıra keteni ile ilgili bazı görüşmelerde bulundu. Kocaeli Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu ve Emine Zeybek ile beraber Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Meclis Tarım Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç ve Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mehmet Hasdemir ile görüşen Kandıra heyeti, ilçe tarımı hakkında bilgiler aktardı.
PROJELERİ ANLATTI
Ziyarette fındık kalitesinin yükseltilmesi, bitkisel üretim ve keten konusundaki projeler değerlendirilirken, Büyükşehir Belediyesi’nin üretimi desteklediği aromatik bitki projesi de görüşüldü. Önemli kararların alındığı bu görüşmenin Kandıra’ya önümüzdeki günlerde büyük katkı sağlayacağı öngörülüyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.