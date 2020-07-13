Çayırova’da kurban satış yerleri belirlendi

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Akse Mahallesi’nde bulunan kurban satış yerindeki tüm hazırlıklarını tamamlayan Çayırova Belediye Zabıta Müdürlüğü, alandaki 131 kurban satış noktası için belediye kültür salonunda kura çekimi gerçekleştirdi. Belediye Başkan Yardımcısı Sadettin Arıkboğa ve Zabıta Müdürü Zafer Uyar’ın da katıldığı program sonrası 4 bin 500 TL bedeli olan 80 metrekare 59 adet tek ve 9 bin TL fiyatı olan 160 metrekare alanı bulunan 36 adet çift olmak üzere toplam 131 adet çadırda satış yapacak kişiler belirlendi.

TUVALET, BANYO VE MESCİT

Çayırova Belediyesi, kurban satış alanında esnaflara modern hizmet verecek. Esnafların ve alana gelen vatandaşların rahat bir şekilde hizmet alabilmesi için kurban satış yerine 4 adet tuvalet, 2 banyo ve 1 mescit kuracak olan Çayırova Belediyesi, pandemi dolayısıyla önlemler alacak. Her çadırda dezenfektanın bulanmasının zorunlu olduğu alana maskesiz girilmesine izin verilmeyecek. Çadırlar arası mesafenin 2 metre olduğu alana girişlerde ateş ölçümü yapılacak, aynı anda bir çadırda 8’den fazla kişi bulunmayacak.