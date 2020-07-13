İzmit sınıfta kaldı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 22 Haziran Pazartesi günü itibariyle maskesiz dolaşmak yasaklandı. Söz konusu kurala uymayanlara 900 TL idari para cezası uygulanmaya başlandı. Güncel verilere göre ülkemizde, 3 milyon 975 bin 455 kişiye test yapılırken 212 bin 993 kişide Koronavirüs’e rastlanırken 5 bin 363 kişi ise hayatını kaybetti.Vaka sayısının yüksek olduğu ilimizde tüm uyarı ve cezalara rağmen vatandaşların halen hem sosyal mesafeye hem de maske kullanımına dikkat etmediği görüldü.
“RİSK ALMAYALIM”
İl geneli yapılan denetimlerde yanlış maske kullanımı ve sosyal mesafe ihlali nedeniyle çok sayıda vatandaşa idari para cezası kesilirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, “Virüsün bugün yakaladığı fırsatlar, tabloya ortalama 1 hafta sonra yansıyor. Kaçınılmaz görünen birçok durum, tedbirlerden taviz vermemize yol açıyor; bunları azaltmaya çalışalım. Aksi mümkünken asla risk almayalım. Yeni vaka sayılarını bugün uyguladığımız tedbirlerle düşürelim” dedi.
Doğanay YILMAZ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Mehmet Yıldız - ilk öce devlet kurumları dikkat edecekki sonra vatandaş uyacak belde aş nin park uygulamasındaki çalışan tam adresi lc vaikikinin önünde duruyor hatta sakallı arkadaş hiç maske yok sosyal mesafe yok aylardanberidir öyle hiçmi görmüyor amirleri şikayet gibi olacak ama sizede gidin bir bakın haber olsun
Rambo - gebersinler
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.