İzmit sınıfta kaldı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 22 Haziran Pazartesi günü itibariyle maskesiz dolaşmak yasaklandı. Söz konusu kurala uymayanlara 900 TL idari para cezası uygulanmaya başlandı. Güncel verilere göre ülkemizde, 3 milyon 975 bin 455 kişiye test yapılırken 212 bin 993 kişide Koronavirüs’e rastlanırken 5 bin 363 kişi ise hayatını kaybetti.Vaka sayısının yüksek olduğu ilimizde tüm uyarı ve cezalara rağmen vatandaşların halen hem sosyal mesafeye hem de maske kullanımına dikkat etmediği görüldü.

“RİSK ALMAYALIM”

İl geneli yapılan denetimlerde yanlış maske kullanımı ve sosyal mesafe ihlali nedeniyle çok sayıda vatandaşa idari para cezası kesilirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, “Virüsün bugün yakaladığı fırsatlar, tabloya ortalama 1 hafta sonra yansıyor. Kaçınılmaz görünen birçok durum, tedbirlerden taviz vermemize yol açıyor; bunları azaltmaya çalışalım. Aksi mümkünken asla risk almayalım. Yeni vaka sayılarını bugün uyguladığımız tedbirlerle düşürelim” dedi.

Doğanay YILMAZ