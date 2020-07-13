Türel: Ayasofya kararını takdirle karşılıyorum

Saadet Partisi Gebze İlçe Başkanı Mustafa Türel, Ayasofya’nın müzeden camiye döndürülmesiyle alakalı bir yazılı bir açıklama yaptı. Türel, “Ayasofya'nın, Fatih Sultan Mehmet Han'ın vasiyeti doğrultusunda eski hüviyetine getirilmesi ve cami olarak ibadete açılması yolunda önemli bir merhale olan Danıştay kararını takdirle karşılıyorum” dedi.

“YARIM ASIRLIK MÜCADELE”

Türel, “Bu, milletimizin uzun yıllardır var olan arzusu yönünde alınmış bir karardır. Burada, Ayasofya konusunu bu milletin gündeminde tutan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamız ve yarım asırdır bu mücadeleyi veren Milli Görüş hareketi mensupları başta olmak üzere, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.