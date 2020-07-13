Bilikli: Abdestimizi aldık bekliyoruz

SP Dilovası İlçe Başkanı Erkan Bilikli, Ayasofya’nın müzeden camiye dönüştürülmesi kararı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bilikli, ''Bazı fütursuz sesler dışında görüyoruz ki herkesin Ayasofya’nın cami olarak ibadete açılması üzerinde uzlaştı. Batı ülkeleri Ayasofya kararından rahatsızmış, önce Gazze'de İsrail'in saldırıları sonucu yıkılan cami ve kiliselere ses çıkarsınlar da görelim. Ayasofya konusunu gündeme getiren başta Milli Görüş lideri merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan olmak üzere mücadele eden herkese teşekkür ederim'' şeklinde konuştu.