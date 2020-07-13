Ülkücü İşçiler: Bahçeli’nin her kararının arkasındayız

Ülkü Ocakları Eski Başkanı ve Ülkücü İşçiler Derneği Başkanı Okan Ertorun, koronavirüs küresel salgını ve Cumhur İttifakı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Açıklamasında Ertorun, “Küresel salgın döneminde Cumhur İttifakı’nın önemini bir kez daha görülmüştür. Güçlü devlet yönetimi ve hızlı müdahale ile kriz kontrol altına alınmıştır. Milletimiz müsterih olsun, bu zor günleri köklü devlet, millet ve medeniyet geleneği ve güçlü dayanışma ile aşacaktır. Her zaman olduğu gibi bundan sonra da bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin alacağı her kararda Ülkücü Hareket olarak yanında ve emrinde olmaya devam edeceğiz” dedi.