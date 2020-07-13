BAL zirvesi yapıldı

Yapılan açıklamada “Gerçekleştirmiş olduğumuz toplantıda, kulüp başkanlarımızın görüş ve önerilerini alarak, belirlediğimiz yol haritası konusunda bilgiler verdik” denildi. Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu yönetimi, konuyla ilgili bir bilgilendirme yapılacağını söyledi.