Edinilen bilgi ve iddialara göre arkadaşlarıyla Kandıra Kerpe’ye gelen Muhammet Ceylan (47) denize girdi. Çevredeki vatandaşlar, Ceylan’ı hareketsiz görmesinin üzerine durumu KOSKEM ekiplerine bildirdi. KOSKEM ekipleri sağlık ekiplerine haber verirken sudan çıkarılan Ceylan’a ilk müdahalesinin yapılmasının ardından Kandıra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ceylan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.