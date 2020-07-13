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13 Tem 2020 - 15:52- Siyaset G: 13 Tem 2020 - 15:57

"Kartepe Belediyesi'nde kadın çalışanlara mobbing uygulanıyor"

İyi Parti Kartepe İlçe Başkanı Haluk Tamyüksel, Kartepe Belediyesinde kadın personelin sorun yaşadığı iddiasında bulundu. Tamyüksel, "İlçemizi idare edenler veya idare ettiğini sandığımız mecralar verecek cevapları olmadığından susmaya devam ediyorlar" dedi.
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Bir süredir kent kamuoyunu meşgul eden ve zaman zaman basında da yer bulan Kartepe Belediyesinde ki yaşananlar ile ilgili açıklamalarıyla dikkat çeken İYİ Parti Kartepe İlçe Başkanı Haluk Tamyüksel bu sefer de kadın personellerin yaşadıklarına dikkat çekti. Tamyüksel, "Hepimizin malumu Kartepe Belediyemiz uzun zamandır görmek istediğimiz görüntüsünden uzak bir halde içerisinde yaşanan yönetimsel sıkıntılar ve geçmiş başkanlar ile idarecilere yakın kadroların iç çekişmeleri dolayısı ile hizmet üretmek yerine basına da yansıdığı şekli ile dışardan bakan bizlere içerisinde bolca dedikodu üreyen tıkanmış ve tükenmiş bir yapı görüntüsü vermektedir. Proje ve İcraatlar ile anılmasını hayal ettiğimiz Belediyemiz maalesef 90'lı yılların pembe dizilerine nazire yaparcasına tuttuğumuz her tarafından farklı bir olay ve sıkıntı ile karşımıza çıkmaktadır.

"BAYAN PERSONELLERE MOBBİNG UYGULANIYOR"

"İyi Parti Kartepe Teşkilatı olarak haksızlığa uğrayan vatandaşımıza sahip çıktıkça sorunları dile getirdikçe ilçemizi idare edenler veya idare ettiğini sandığımız mecralar verecek cevapları olmadığından susmaya devam ediyorlar. Tabi haklılar konuşmamakta muhalefetin ilçe başkanına cevap veripte kendi yüksek ve ulaşılmaz mertebelerine çıkartacak halleri de yok bizim gibi garibanları.Lakin tüm bu kibri ve öz güveni anlasak da bunca uyarımızdan tarafımıza ulaşan onlarca belediye personelinin anlattıkları sayesinde edindiğimiz bilgileri içeride özellikle bayan personellere uygulanan mobbing ve psikolojik şiddet sona ermedikçe kamuoyu ile paylaşmaktan imtina edeceğimizi düşünmelerini bir türlü anlayamıyorum. Sokakta ki vatandaş adaletsizlikten liyakatsizlikten zaten bunalmıştı lakin dokundukça görüyoruz ki iktidar odaklarının kendi içlerinde ki insanlar da artık adaletsizlikten patlama noktasına gelmiş. Sırf ekmek davası için yaşadıkları zulme boyun eğmekteler. Ben bugün buradan sadece 4 kadın personel hakkında duyduklarımı soracağım."

1- Alo Evlatta çalışan ve evlere yardıma giden eşini kaybetmiş bir hanımefendi iş arkadaşı hastalanınca örf adetlerimize uymayacak şekilde bir eve tek başına çalışmaya gitmeye zorlanmış sonrasında ise işinden olmamak için çaresizce işine gitmesine rağmen amirine itaatsizlikten yevmiyesi kesilmişmidir

2- Yine Belediyemiz de son zamanlar da basına da sıkça yansıyan Zemin Etüdçü bir hanımefendi oturacak bir koltuk bir masa hatta bayan için uygun lavabosu dahi olmayan fen işleri garajına gönderilmişmidir Aynı bayanın personel kartının fen işleri garajı haricinde tanımı silinmişmidir Belediyemiz de hakarete maruz kalmış mıdır

3- Yine belediyemizde son yılların hem belediye hem de ak parti açısından en popüler isimlerinden biri olan biir hanımefendi önceki başkana yakınlığından dolayı görevinden karga tulumba alınarak hatta eşyaları başkalarınca toparlanıp kendisine verilerek gönül bağı mağazasına gönderilmişmidir Kapıdan çıkarken kendisine verilen telefon hattı ve bilgisayar apar topar elinden alınmışmıdır

4- Yine kültür müdürlüğünde istihdam olan ve eşini kaybetmiş tek çocuğu ile yaşayan bir hanımefendi şartlarının uygun olmadığı çalışırken çocuğuna bakacak kimsesinin olmadığı bilinmesine rağmen antik köfteye vardiyalı bir şekilde bulaşık yıkamaya gönderilmiş midir Durumunu izah ettiğinde istifa etmeye yönlendirilmiş midir

"İBRETLE İZLİYORUZ"

"Bunlara benzer kadın ve erkek personellerle ilgili onlarca sorum var lakin özellikle kadınlara öncelik vermemin de bir sebebi var. Bakın beyler kadına şiddet sadece fiziksel olmaz psikolojik baskı kurmak mobbing uygulamak hakaret etmekte odalarda kapı arkalarında tehdit etmekte kadına şiddetin türevleridir ve bu tavır ne dinimize nede töremize yakışmaz. Cem Şakoğlunun Gazete de yer alan köşe yazısında ki hali ile arkasında dayısı olanların ve erkek personel tehdit ettiğinde kedi olanların kimsesi olmayan kadın personele karşı aslan kesilmesini de ibretle izliyoruz. Konunun muhattaplarının kendilerini bildiğinden yola çıkarak buradan kendilerine sesleniyorum bilsinler ki 140.000 nüfuslu Kartepe'de kimsesizlerin kimsesi İYİ Partidir mağdur olanın yanında olmaya kısa çöp görülenin uzun çöp üzerinde ki hakkını korumaya devam edeceğiz."

13 Tem 2020 - 15:52 - Siyaset

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