İşte ilk 500'e giren Kocaeli'deki şirketler!

Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Raporu 2019 yılı sonuçlarını değerlendiren Ayhan Zeytinoğlu “Kocaeli bu yıl 79 firma ile Türkiye’nin en büyük 500 firması içerisinde yer aldı. Her yıl olduğu gibi listenin en başında TÜPRAŞ yer alırken, Ford Otomotiv Sanayi ikinci oldu. Geçen yıl onuncu sırada yer alan Hyundai Assan Otomotiv ise bu yıl listeye on ikinci olarak girdi.” dedi.

79 KOCAELİ FİRMASI

Türkiye’nin gurur tablosu içinde yer alan en büyük 500 sanayi kuruluşu içerisinde yer alan 79 Kocaeli firmasını kutlayan Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu “İstanbul Sanayi Odası’nın açıkladığı listede, firma merkezlerinin başka illerde olmasından dolayı Kocaelili firma sayısı 36 olarak görünüyor. Merkezleri başka illerde olup, üretimleri ilimizde olan firmaları dikkate aldığımızda 2019 yılında 79 işletmemizin Türkiye’nin en büyük 500 firması içerisinde yer aldığını memnuniyetle görüyoruz.” dedi.

Yeni açıklanan liste hakkında bilgiler veren Ayhan Zeytinoğlu, “Geçen yıl listede yer alan 6 firma bu yıl listede yer almazken, yine 6 firmamızın bu yılki listeye yeni girdiğini görüyoruz. Ekonomideki daralmaya rağmen listeye girme başarısını gösteren tüm firmalarımızı tebrik ediyorum.” dedi.

İşte o liste: