Başiskele yol asfaltlama çalışmasına hız verildi

Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki yol bakım ve asfaltlama çalışmalarına yaz sezonunda aralıksız devam ediyor. Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda hazırlanan programlar çerçevesinde yeni imara açılan yolları ve çeşitli nedenlerden dolayı geniş çapta bozulan yolları yeniden asfaltlıyor.
Bu kapsamda Mehmetağa Mahallesi, Kullar Yakacık Mahallesi ve Yeşilyurt Mahallesin’de 12 sokak ve cadde asfaltlandı. Yoğun bir tempoda çalışan ekipler Mehmetağa Mahallesi’nde Selman Sokak, Turbo Caddesi, Şehitlik Sokak, Kar Sokak ve Üneldede Sokak’ta; Yeşilyurt Mahallesi’nde Pervin Sokak, Akar Sokak, Mera Sokak, Türkler Sokak, Öznur Sokak ve Nasıl Sokak’ta ve Kullar Mahallesi’nde de Hüseyin Tepecik Caddesi’nde asfalt çalışması gerçekleştirdi.
PARKE YOL ÇALIŞMALARI DA DEVAM EDİYOR
Başiskele’nin yollarında kalıcı ve estetik işlere imza atan Başiskele Belediyesi, parke yol çalışmalarına da devam ediyor. Döngel Mahallesi Özlü Sokak ve Ceren Sokak'ta parke yol yapım çalışmalarına başlayan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kısa bir sürede çalışmaları tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunuldu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.