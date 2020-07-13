İzmitliler Fethiye Caddesi için son sözü söyledi

İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen Fethiye Caddesi Yeniden Düzenleme Yarışması’nda halk oylamasına sunulan 3 eş değer projede birinci belli oldu. Türkiye’de ilk defa uygulanan yöntemle Fethiye Caddesi’nin yeni görünümü için oy kullanan vatandaş ve esnaf 52 numaralı projeyi birinci olarak belirledi.

3 EŞ DEĞER PROJE ARASINDA

Fethiye Caddesi Yeniden Düzenleme Yarışması’na katılan 59 proje arasından finale 3 proje kaldı. Finale kalan 3 eş değer projeyi halk oylamasına sunarak İzmit’in kalbi Fethiye Caddesi için son sözü İzmitlilere bırakan İzmit Belediyesi, 52 numaralı projenin birinci seçildiğini açıkladı. Oylama sonucunda 37 numaralı proje ikinci olurken, 23 numaralı proje ise üçüncü olarak tamamladı.

JÜRİ KARARI BUGÜN AÇIKLANACAK

Fethiye Caddesi’nde kurulan stant üzerinden, vatandaşların TC kimlik numaralarıyla ve yalnızca bir kez katılabildiği halk oylamasında 2378 oy geçerli sayıldı. Jürinin de ayrıca incelemesine tabi tutulan 3 eşdeğer proje için jüri üyeleri, kararını bu akşam internet üzerinden düzenlenecek kolokyumda açıklayacak.