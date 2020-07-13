Cintaş: Kurban derilerinizi THK’ya bağışlayın

Pandemi süreci sonrası ilk toplantısını dün şube binasında gerçekleştiren THK Gölcük Şubesi Başkanı Mustafa Cintaş, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Gölcüklülerden kurban derilerini THK’ya bağışlama çağrısında bulundu. Cintaş, “Kurban derilerini vatandaşlarımız istedikleri vakfa ya da kuruma bağışlayabilirler. Ancak vatandaşlarımızın kurban derilerini kime verdiklerine dikkat etmeleri gerekir. Çünkü bölücü terör örgütünün şehirlerdeki mensupları ile 2016 yılında büyük bir kalkışmayla Türk milletine acı yaşatan FETÖ’nün de bu dini vecibeden nimetlenmek için halkın duygularını istismar ederek yeteri kadar bu derileri toplayarak, kirli emellerine alet etmişlerdir” dedi.

“EN ÖNEMLİ YERLERDEN BİRİ THK’DIR”

“Önemli olan hayırlı bir kurum hayır işleri yapan kuruma vermektir” diyen Cintaş, “Bunların başında da THK gelmektedir. Kurban derilerinin makbuz karşılığında gönül rahatlığıyla verilebileceği en önemli yerlerden biri THK’dır. Gücünü halkımızdan alan Türk Hava Kurumu, verdiğiniz ve vereceğiniz destekler sayesinde daha iyi yerlere gelecektir. Türk Hava Kurumundan ücretsiz kurs alan gençlerimizin gözlerindeki ışıltıda sizin de payınız olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Kurban Bayramı’nın İslam aleminin içinde bulunduğu kan, ıstırap ye gözyaşının dinmesine vesile olmasını cenabı Allah’tan diliyorum” ifadelerini kullandı.