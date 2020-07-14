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14 Tem 2020 - 09:24- Gündem G: 14 Tem 2020 - 09:31

Kandıra Hindisi geri dönüyor

Unutulmaya yüz tutan değerleri kente kazandıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra Hindisi’nin yeniden yaygınlaşması için koruyucu hekimlik hizmeti sunuyor
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Kocaeli’nin kaybolan değerleri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin projeleriyle yeniden önem kazanıyor. Tarım ve hayvancılık çalışmalarıyla takdir toplayan Büyükşehir, Kandıra’nın unutulmaya yüz tutan kıymetli unsurlarından biri olan Kandıra Hindisi’nin ilçe genelinde yeniden yaygınlaştırılması için çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz yıllarda çiftçiye hindi palazları dağıtıp üretimi teşvik ederek Kandıra Hindisi yetiştiriciliğinin önünü açan Büyükşehir, veteriner hekim desteğiyle üreticinin yanında olmaya devam ediyor.

KANDIRA DENİNCE AKLA HİNDİ GELİYOR

Kandıra denilince akla gelen ilk birkaç unsurdan biri hiç şüphesiz hindi.  Asıl adı Amerikan Bronzu olan Kandıra Hindisi’ni benzersiz kılan ise merada otlaması, yüksek et tutması ve elbette lezzeti. Büyükşehir Belediyesi, bu değerin yeniden ortaya çıkması için büyük çabalar sarf ediyor. 

KANDIRA HİNDİSİ KORUMA ALTINA ALINIYOR

Kandıra’nın adı ile anılan siyah renkli hindinin son yıllarda azalan sayısı artırılmaya çalışılıyor. Büyükşehir Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından verilen veteriner hekim hizmeti desteğiyle Kandıra Hindisi koruma altına alınıyor.

YAŞAM KOŞULLARI DENETLENİYOR

Hayvanların sağlığını korumak amacıyla yapılan bu çalışma ile kümeslerin durumu, yem ve su kapları ile altlıkların temizliği kontrol ediliyor. Hastalık yapıcı mikrop yükünün azaltılması hedeflenen çalışmada hayvanların solunum sistemlerine zarar veren amonyak birikiminin azaltılması ve havalandırma koşullarının iyileştirilmesi öngörülüyor.

BESLENME HATALARI AZALTILACAK

Yapılan beslenme hatalarını azaltmayı hedefleyen Büyükşehir’e bağlı veteriner hekimler, buna bağlı verim düşüklüğü ve metabolizma hastalıklarına karşı üreticiyi uyarıyor. Tarım İl Müdürlüğü tarafından yapılan rutin aşıların yapılıp yapılmadığını takip eden Büyükşehir veteriner hekimleri, aşı ve muayene işlemlerini ise yapmıyor.

VERİM ARTACAK, MALİYET AZALACAK VE ÜRETİCİ KAZANACAK

Koruyucu hekimlik, hayvanlardaki tedavi masraflarını azaltılmasına katkı sağlıyor. Böylelikle hayvanların et ve süt verimi artırılırken veterinerlik masrafı azaltılıyor, ekonomik ve sürdürülebilir hayvancılık yapılması mümkün oluyor.

KADIN GİRİŞİMCİYE DESTEK

Kandıra Çerçili Köyü’nde Kandıra Hindisi yetiştiriciliği yapan Güldanur Demirel, mayıs ayından aralık ayına kadar hindilere baktığını belirtti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin veteriner desteğinden memnun olduğunu söyleyen Demirel, koruyucu hekimlik anlayışı ile hayvanlarının daha sağlıklı kaldığını ifade etti.

14 Tem 2020 - 09:24 - Gündem

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