Korona mücadelesine uygulamalı eğitim

Vatandaşların koronavirüs hastalığı hakkında bilgi sahibi olmaları ve farkındalığın sağlanması amacıyla Kocaeli Valisi Sayın Seddar Yavuz tarafından verilen talimatla şehrin belirli noktalarında stantlar kuruldu. Tüm ilçelerde uygulanan proje ile sağlık personelleri tarafından koronavirüsle mücadelede hayati önem taşıyan; el hijyeni, maske kullanımı ve sosyal mesafe konularında uygulamalı eğitim ve bilgilendirme yapılıyor. Bu sayede vatandaşlar Covid19 hastalığına karşı almaları gereken önlem ve tedbirleri sağlık profesyonellerinden doğru olarak öğreniyor.

HER İLÇEYE STANT KURULDU

Her ilçede vatandaşların yoğun olarak kullandığı noktalara kurulan stantlar, İzmit ve Gebze İlçelerinde 2 farklı alanda oluşturuldu. Önümüzdeki normalleşme süreci boyunca hafta içi açılacak olan stantlarda koronavirüs enfeksiyonuna karşı farkındalık sağlanması ve vatandaşların Covid19 konusunda bilgi sahibi olarak mücadele çalışmalarına katkı sağlamaları hedefleniyor.

Halka yönelik olarak yapılan bilgilendirmelerde; tıbbi maskenin doğru bir şekilde takılması-çıkarılması, maske takma öncesinde ve çıkarma sonrasında el hijyenini sağlaması, tıbbi maskenin burun, ağız ve çeneyi içerisine alan ön kısmına hiçbir zaman dokunulmaması, kirlenir, nemlenir veya yırtılır ise mutlaka yenisiyle değiştirilmesi, tokalaşma ve sarılma gibi yakın temastan kaçınılması, sosyal mesafe kuralları, ellerin hijyen kurallarına uygun olarak yıkanması, su ve sabun olmadığı durumlarda ise alkol içerikli el antiseptiği kullanılması konuları anlatılıyor.

Farkındalık çalışması normalleşme süreci boyunca tüm ilçelerde etkin olarak yürütülmeye devam edecek.