Kartepe Belediyesi'nden kan bağışına davet

10.00/18.30 saatleri arasında İstasyon Caddesi Turkcell önünde düzenlenen kampanyaya katılmak isteyen gönüllü bağışçılar, TC kimlik belgesi ve yok olarak gelerek bağışta bulunabilirler.
KAN VER ÖDÜLÜN HAYAT OLSUN
Kartepe Belediyesi sosyal medya hesaplarından düzenlenen kampanyayı duyurarak; Azalan kan stokları sizlerin bağışları ile tekrar yükselecek ve bazı hayatlara umut olacak. Gönüllü kan bağışçısı olmak isteyen duyarlı hemşehrilerimiz, TC kimlik belgesi ve tok olarak 14 Temmuz 2020 Salı günü, 10:00-18:30 arası Kartepe İstasyon Caddesi Turkcell önüne gelerek, hayata bir tuğla koyabilirler. #KanVerÖdülünHayatOlsun
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.