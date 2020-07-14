Kartepe Belediyesi'nden kan bağışına davet

10.00/18.30 saatleri arasında İstasyon Caddesi Turkcell önünde düzenlenen kampanyaya katılmak isteyen gönüllü bağışçılar, TC kimlik belgesi ve yok olarak gelerek bağışta bulunabilirler.

KAN VER ÖDÜLÜN HAYAT OLSUN

Kartepe Belediyesi sosyal medya hesaplarından düzenlenen kampanyayı duyurarak; Azalan kan stokları sizlerin bağışları ile tekrar yükselecek ve bazı hayatlara umut olacak. Gönüllü kan bağışçısı olmak isteyen duyarlı hemşehrilerimiz, TC kimlik belgesi ve tok olarak 14 Temmuz 2020 Salı günü, 10:00-18:30 arası Kartepe İstasyon Caddesi Turkcell önüne gelerek, hayata bir tuğla koyabilirler. #KanVerÖdülünHayatOlsun