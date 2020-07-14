Gelecek Partisi Dilovası ilçe başkanı belli oldu

Gelecek Partisi Kocaeli İl Başkanı Ömer Faruk Başaran, Dilovası İlçe Başkanlığına atanan Fesih Telli’ye yetki belgesini vererek görevinde başarılar diledi. Yaşanan pandemi süreci nedeniyle olağanüstü bir süreç yaşandığını vurgulayan başkan Başaran, “Tüm olumsuz koşullara karşın il ve ilçelerde teşkilatlanmayı önemli ölçüde tamamladık. Kısa sürede gelinen nokta memnuniyet verici. Özveriyle çalışan teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Bir ay içerisinde de ilçe kongrelerimizi tamamlayacağız” dedi.

"DİLOVASI'NDA ETKİN BİR SİYASET YÜRÜTECEĞİMİZDEN ŞÜPHE OLMASIN"

Yetki belgesini aldıktan sonra bir açıklama yapan Fesih Telli “Gelecek Partisi Dilovası ilçe başkanlığı görevi şahsım layık görülmüştür. Sayın genel başkanımız Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’na, yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcımız Doğan Demir’e, il başkanımız Ömer Faruk Başaran’a arkadaşlarıma ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bana olan güvene layık olmak için var gücümüzle çalışacağız. Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Bu süreçte sorumluluk sahibi her vatandaş gibi taşın altına elimizi koymamız gerekiyor. En kısa sürede ilçe binamızı tutup, yönetim kurulumu oluşturacağım. Dilovası’nda etkin bir siyaset yürüteceğimizden kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

GELECEK PARTİSİ DİLOVASI İLÇE BAŞKANI FESİH TELLİ

1974 Bingöl doğumlu olan Fesih Telli, inşaat tahahhüt işleri yürüten şirkette yönetim kurulu başkanlığı yapıyor. Telli, evli ve 4 çocuk babası.