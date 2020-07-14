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14 Tem 2020 - 09:57- Eğitim G: 14 Tem 2020 - 10:06

Özel Göktuğ Sivil Havacılık Koleji'nden LGS sonucuna göre %100'e varan başarı bursu!

Kocaeli’ de sivil havacılık bölümünü bünyesinde bulunduran meslek garantili Özel Göktuğ Eğitim Kurumları, yeni eğitim öğretim dönemi için geri sayıma başladı. THY-TGS ile Staj ve İstihdam protokolü olan ilimizin ilk ve tek özel okul olma özelliği taşımaktadır.
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10 KİŞİLİK SOSYAL MESAFELİ SINIFLAR

Özel Göktuğ Eğitim Kurumları, bin 517 metrekare alan üzerine Gölcük Çiftlik Mah. Atatürk Bulvarı (Ford Sapağı’nda) inşa edildi. Okul bünyesinde tam donanımlı ve teknolojik alt yapısıyla amacına uygun olarak 10’ar kişilik butik 16 derslik, 4 laboratuvar, 2 atölye, bir kapalı spor salonu, bir kütüphane, sosyal mesafeye uygun olarak düzenlenen  iki yemekhane, bir konferans salonu, bir revir, bir sosyal etkinlik ve sinema salonu yer alıyor. Tamamen sıfırdan yapılan Özel Göktuğ Eğitim Kurumları, bahçe içerisindeki konseptiyle farkını ortaya koyuyor. 

KOCAELİ’YE İLKLERİ GETİRDİ 

Özel Göktuğ Eğitim Kurumları bünyesinde eğitim görecek olan 11. ve 12. sınıf öğrencileri okulda açılacak olan üniversite sınavlarına hazırlık kurslarından hiçbir ücret ödemeden faydalanabilecek. Ayrıca 9. ve 10. Sınıflara hafta sonu ücretsiz olarak takviye kursları verilmektedir. Okul bünyesinde tüm sınıflara haftada 12 saat genel ve mesleki İngilizce dersi verilmektedir.

STAJ YERLERİ HAZIR 

Özel Göktuğ Eğitim Kurumları’nda sivil havacılık bölümünün son sınıfında öğrenim gören öğrenciler Sabiha Gökçen Havalimanı, Cengiz Topel Havalimanı ve yeni İstanbul Havalimanı’nda Türk Hava Yolları ve TGS bünyesinde staj yapma ve istihdam olma imkanına da direk ulaşabilecek. Özel Göktuğ Eğitim Kurumları’nı tercih eden öğrenciler, mezun oldukları sivil havacılık bölümünde önlisans ya da lisans yaptıkları takdirde 0.6 ek puan alabilecek.

LGS BAŞARILARINI ÖDÜLLENDİRİYORUZ

8.sınıf öğrencilerimizin LGS sonuçlarına göre başarı bursu oranlarımız sınırlı kontenjanlarımız dahilinde belirlenmiştir. Özel Göktuğ Sivil Havacılık Koleji sınavda başarı gösteren öğrencileri %100’e varan başarı bursu ile ödüllendirerek eğitime destek verdiğini gene göstermektedir.

KONTENJAN DOLMAK ÜZERE 

Meslek garantili Özel Göktuğ Eğitim Kurumları’ndan sizler de faydalanmak istiyorsanız acele edin!  Özel Göktuğ Eğitim Kurumları meslek garantili okul olma avantajıyla rakiplerinin çok ilerisinde yer alıyor.

ÖZEL GÖKTUĞ EĞİTİM KURUMLARI NEREDE?

Özel Göktuğ Eğitim Kurumları, Çiftlik Mah. Atatürk Bulvarı No:371 Gölcük / Kocaeli (D130 Karayolu üzeri Ford Sapağı) adresinde yer almaktadır.

İLETİŞİM;

Özel Göktuğ Eğitim Kurumlarına;

0262 333 08 41-0552 332 08 41 nolu telefonlarından ulaşabilirsiniz.

14 Tem 2020 - 09:57 - Eğitim

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