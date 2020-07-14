Kocaeli'de vali yardımcılarının görev yerleri değiştirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 2020 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan ve hizmet veya mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 427 mülki idare amirinin görev yerlerinin, liyakat ve kıdemleri dikkate alınarak değiştirildiği belirtildi.

KİMLERİN GÖREV YERİ DEĞİŞTİ?

Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Vali Yardımcıları Osman Abdullah Günaydın Tekirdağ Vali Yardımcılığı'na, Nihat Kaynar ise Manisa Vali Yardımcılığı görevine atandı. Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık, Anamur Kaymakamı İsmail Gültekin ile Vali Yardımcısı Abdullah Rauf Ulusoy Kocaeli Vali Yardımcılığı görevine atandı. Kaymakamı Ömer Karaman, İzmir Aliağa Kaymakamlığı'na atanırken Darıca’nın yeni kaymakamı Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara oldu.