AKP bir yılı değerlendiriyor

AK Parti’de belediyelerin bir yıllık proje bazlı değerlendirme toplantıları başladı. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş’in bizzat başkanlık yaptığı toplantılarda Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı İbrahim Elgin, ilçe koordinatörü ve ilçe başkanı yer alıyor. İlk toplantı, 31 Mart seçimlerinde %57,93 oranla rekor oy alarak AK Parti’nin birinci olduğu Kartepe İlçe’de başladı. İlçe Koordinatörü İl Başkan Yardımcısı İbrahim Gürsel ile İl Başkan Yardımcısı Muharrem Top’un yer aldığı toplantıda AK Parti Karetepe İlçe Başkanı Sadık Yılmaz, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Başkan Yardımcıları Bali Holat, Mehmet Yaman, Mehmet Filiz, Orhan Akyüz ve Murat Balaban hazır bulundu.

“MİLLETİMİZE VERDİĞİMİZ SÖZ HERŞEYİN ÜZERİNDEDİR”

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın 31 Mart Seçim Beyannamesi üzerinden yapılan değerlendirme toplantısında, ilçenin ihtiyaçları ve yapılacak çalışmalar da değerlendirildi. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, 18 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde millete verilen her sözü tuttuklarını belirterek şunları söyledi: “AK Parti verdiği sözün arkasında duran, ne dediyse mutlaka yapandır. Milletimize verdiğimiz söz, bizim için herşeyden önce gelir. Elbette seçim beyannameleri uygulamaya geçildiğinde öncelik sıralaması yapılıyor. Ama daha ilk değerlendirme toplantısında gördük ki, Belediye Başkanlarımız Pandemi sürecine rağmen beyanname dışında ilçelerimizin ihtiyacı birçok projeyi de hayata geçirmek için adımlar atmış, hatta Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin de desteğiyle bazılarını tamamlamıştır”.

AK PARTİ, BELEDİYECİLİKTE REFERANSTIR

“Son 18 yılda yapılanlara baktığımızda Kocaeli ve Türkiye’nin nereden nereye geldiği ortadadır. Milletimiz herşeyin farkındadır. AK Parti, yerel belediyecilik anlamında örnek bir hizmet anlayışı ortaya koymaktadır. Referans noktasıdır. Türkiye’nin genelinde AK Parti belediyeciliğini eleştirenlerin bile, bizim projelerimizi ve hizmet anlayışımızı örnek aldığı görülmektedir. Belediye başkanlarımızın gayretli çalışmaları herkesin takdirini kazanmaktadır. Kartepe’de vaat edilen projelerin dışında onlarca yeni projenin bu dönemde başlamış olmasından mutluyuz. Kartepe Belediye Başkanımızı, meclis üyelerimizi ve ekibini bu anlamda tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz”.