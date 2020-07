Bisikletlere zarar verenler hakkında yasal işlem başlatılıyor

2014 yılından bu yana kent içi toplu ulaşıma alternatif ulaşım hizmet olarak Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nca hizmete alınan Kocaeli Akıllı Bisiklet Sistemi 24 saat kameralar ile takip ediliyor. Denetim amaçlı hizmet veren kameralara takılan vatandaşların bisikletlere ve sisteme verdiği zararların yer aldığı görüntüler pes dedirtti. Zarar gören bisiklet ve istasyonların tamiratı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce yapılırken bu olaya neden olan vatandaşlar hakkında yasal işlem başlatılıyor.

12 İLÇEDE 71 İSTASYON

Kent içi erişimi kolaylaştırmak, toplu taşıma sistemlerini besleyici nitelikte ara imkânlar oluşturmak, çevresel ve sürdürülebilir bir ulaşım aracının kullanılmasını özendirmek için kurulan Kocaeli Akıllı Bisiklet Sistemi “KOBİS” 2014 yılında hizmete başladı. 5 yılda 12 ilçeye yayılan KOBİS, 71 adet İstasyon, 864 adet Akıllı Park Ünitesi ve 520 adet Akıllı Bisiklet ile vatandaşlara hizmet veriyor. 135 Bin 223 üyesi bulunan KOBİS, vatandaşlar tarafından en çok kullanılan ulaşım aracı oldu.

BİSİKLET VE İSTASYONLARA ZARAR VERİLİYOR

7 gün 24 saat hizmet veren KOBİS istasyonları ve bu istasyonlarda bulunan bisikletlere, bazı vatandaşlar tarafından zarar veriliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nca kurulan Bisiklet ve İstasyon Bakım Onarım Atölyesinde gözlem altında tutulan istasyonlardaki her olay an be an kaydediliyor. Bu kapsamda bisiklete ve istasyonlara zarar veren vatandaşlar tespit edilip hakkında yasal işlem başlatılıyor.

EKRANLARI KIRDI

Geçtiğimiz hafta sonu Alikahya ve 41 Burda Alışveriş Merkezi yanında bulunan istasyonlara ciddi anlamda zarar verildi. 41 Burda Alışveriş Merkezi yanında bulunan istasyona gelen bir kişi istasyondaki bütün akıllı ekranları kırdı. Bütün ekranlara zarar veren şahıs daha sonra akıllı park ünitesinde bisikleti zorla almaya kalktı. Başarılı olamayan şahıs bisikleti yere vurarak bisiklet ve üniteye ciddi şekilde zarar verdi.

BİSİKLETİ CADDEYE ATTILAR

Alikahya’da yaşanan olayda ise KOBİS istasyonundan bisiklet kiralayan gençler kullandıkları bisikleti cadde ortasında başıboş bıraktı. Hareket halindeki bisiklet cadde üzerinde bulunan araca çarparak durabildi. Araçta ve bisiklette yine ciddi zarar oluştu. Araç sahibi de gençler hakkında şikayetçi oldu.

YASAL İŞLEM BAŞLATILIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yaşanan bu olayların ardından zarara neden olan şahıslar hakkında yasal işlem uygulatıyor. 12 ilçede bulunan 71 adet istasyona yansıyan bu tür görüntüler hakkında yasal işlem başlatılıyor. Bisikletlerin kamu malı olduğunu hatırlatan yetkililer, bisiklet kullanırken vatandaşların dikkatli olmasını ve bisikletlerin kendi malları gibi kullanılıp zarar verilmemesini istedi.