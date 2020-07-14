Gebze Belediyesi zabıta memuru alacak

Belediye tarafından yapılan duyuruda Gebze Belediyesinde zabıta memuru kadrosunda istihdam edilmek üzere alınacak 45 memur için başvurular 31 Ağustos’ta başlayıp 9 Eylül’de sona ereceği ifade edildi. Yapılacak başvurular, KPSS puanı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre ve Gebze Belediye binasına şahsen yapılacak. Başvuru yapan adaylar ise 21-25 Eylül tarihleri arasından sınava tabi tutulacak.