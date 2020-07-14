‘’15 Temmuz gecesi 251 şehit verdik, milyonlarca dirildik’’

‘’Türk milleti, yenilmez ve esir alınamaz bir millet olduğunu 15 Temmuz 2016 gecesi dünyaya bir kez daha ispat etmiştir’’ diyen Başkan Büyükakın, sözlerine şöyle devam etti; ‘’Hain darbecilere karşı şanlı bir direniş verilen o gecede, kahraman gençlerimiz, kadınlarımız ve erkeklerimizden 251 şehit verdik, ama milyonlarca dirildik. 15 Temmuz’un üzerinden 4 yıl geçti. Zaman çabuk geçiyor. Ancak hafızamız diri. 15 Temmuz hain darbe girişiminde güçlü Türkiye’nin bekasına kast eden hainlere karşı bir zafer elde ettik. Bu zaferin gelecek nesillere aktarılması için üzerimize düşen görevleri yerine getireceğiz.

"HİÇ UNUTMAYACAĞIZ"

Milli irademize saldıran hainlere karşı silahsız, korumasız, sadece kefenlerini giyerek ölüme yürüyenleri hiç unutmayacağız. Onlar ev hanımıydılar, öğrenciydiler, nişanlıydılar, evliydiler. Umutlarını, geleceklerini, ailelerini arkalarında bırakıp mermilerin üzerine yürürken, tankların önüne çıkarken bir an bile tereddüt etmediler. Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda dedelerimizin ve ninelerimizin yazdığı kahramanlık destanlarına bir yenisini daha eklediler. Tek dişi kalmış canavarı bir kere daha bozguna uğrattılar.

"HALKIMIZLA BİR ARAYA GELECEĞİZ"

Bugün bu milletin evlâdı olmanın büyük gururunu yaşıyoruz. Memleketimizin birliğine ve dirliğine cephe alan FETÖ terör örgütü ile mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Güçlü Türkiye’ye; millî birlik ve beraberliğimize kimse engel olamayacak. Bu yıl da 15 Temmuz gecesi Milli İrade Meydanı’nda saat 20.00’de duaya davet ve Şehir Tiyatroları’nın Kurtuluş Senfonileri 15 Temmuz özel gösteriminde Kocaeli halkımızla bir araya geleceğiz. Hep birlikte; milletimizin canıyla, kanıyla, ortak iradesiyle yazdığı o destanı ve ölümsüz kahramanlarımızı saygı ve minnetle anacağız.’