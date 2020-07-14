Başkan Aygün’den 15 Temmuz Mesajı

Başkan Aygün; 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: “Demokrasimize, milli birlik ve beraberliğimize kasteden hainlerin kanlı darbe planlarını sahneye koyduğu 15 Temmuz 2016’nın üzerinden dört yıl geçti. İhanetin zirve yaptığı bu tarihte Türk Silahlı Kuvvetlerimizin içine sızmış FETÖ’cü hainler dış güçlerin desteğiyle başlattıkları kalkışma ile milletimizin iradesini yok sayarak ülkemizi bölmeyi hedeflemişlerdi. FETÖ’cü hainlerin hesap edemediği nokta ise milletimizin demokrasiye olan bağlılığı ve bağımsızlık ruhuyla vereceği mücadeleydi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile birlikte alanlara inen milyonlarca insanımız o gece kurgulanan tüm oyunları bozdu ve darbe planı yapan hainlerin suratına tokadını indirdi”

KAHRAMANLARIMIZA MİNNET BORÇLUYUZ

“Söz konusu vatan olunca gerisinin teferruat olduğunu 15 Temmuz’da bir kez daha tüm dünyaya gösteren milletimiz, o gece yazdığı destanla kirli hesapları bozdu. Bu ülkenin havasını soluyan, ekmeğini yiyen her bir bireyin o gece sokağa çıkarak, göğsünü kurşunlara siper eden, tankın önüne yatan kahramanlarımıza minnet borcu olduğunu unutmayalım. 15 Temmuz gibi hain darbe kalkışmalarının bir daha yaşanmaması dileğiyle vatanımızı savunurken yaşamını yitiren tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, kahraman gazilerimize ise şifalar diliyorum. Yapılan bu ihaneti asla unutmayalım, unutturmayalım. Bu vesileyle halkımızı sosyal mesafe kurallarına uymak kaydıyla 15 Temmuz gecesi Kent Meydanı’mızda düzenleyeceğimiz demokrasi nöbetine davet ediyorum”