Keneler tarafından taşınarak insanlara yapışması sonucu ateş, halsizlik ve iştahsızlık gibi belirtilerle can kaybına sebep olan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı, bu yıl artış gösterdi. Elazığ’da 2006 yılından beri toplam 120 hasta ile birlikte 2 ölüm gerçekleşirken sadece bu yıl 13 vaka görüldü, 1 kişi de yaşamı yitirdi. Hastalığın sık görülme nedenleri arasında anız yakma yasağı ve yaz aylarında kenelerin yoğun olmasının yanı sıra corona virüsü sürecinde vatandaşların köy ve kırsallara yerleşmesi de gösterildi.

VAKA SAYINDA TÜRKİYE GENELİNDE ARTIŞ VAR

Fırat Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ayhan Akbulut, 866 tür kenenin 30’unda KKKA virüsünün olduğunu söyledi. Akbulut, “Bu hastalık normalde yaz aylarında görülüyor. Yani kenenin rahatlıkla dışarıda dolaşabildiği aylar. Aynı zamanda insanların da dışarıda rahatlıkla bulunabildiği ortamlar olduğu için yaz aylarında vakalar çok görülüyor.

Corona virüsü sırasında şu ana kadar 13 vakamız oldu. Birden bire bir artış oldu. Ama bu sadece Elazığ’da değil, Türkiye çapında bir artış oldu. Buna sebep olarak birçok neden sayılıyor. Anız yakma yasağı, yaylalara geri dönüşler, yaz aylarında kenelerin daha çok olması gibi.

Corona virüsü dolayısıyla ‘evlerde olun, kırsalda, kalabalık olmayan ortamlarda olun’ diye belirttik. Ama bu sefer köye gidip köyde kalınca, oralarda da korunmasız olarak dışarıda oturulunca bu defa da kenelerin insanı tutması arttı. Dolayısıyla KKKA hastalığı arttı” dedi.