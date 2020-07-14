Başkan Turan vatandaşı yalnız bırakmıyor

Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, ilk olarak Ezgi Duran ile Asım Keskin çiftinin Namazgah Kültür Merkezindeki cemiyetlerine katılarak, evlenen çiftlere ve ailelerine hayırlı olsun temennisinde bulundu. Daha sonra Süllü mahalle sakinlerinden Melike Demircan ile Uğur Öcal ve İncecik mahallesinden Sevgi Kayı ile Emre Karafil çiftinin kına cemiyetlerine katılan Başkan Turan; çiftlere iki cihan saadeti dileyerek, hediyesini çiftlere takdim etti.

Her fırsatta hemşehrilerinin yanlarında olarak, hem iyi hem kötü günlerinde destek olan Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan; Döngelli mahallesinden Ayşe ile Selçuk Çakır çiftinin evlatları Efe Çakır’ın sünnet cemiyetine katıldı. Sünnet cemiyeti sonrası Pelitpınarı mahallesi sakinlerinden Arzu Takak ile Barış Akcan çiftinin düğün cemiyetine katılarak, evlenen çiftlere mutluluklar diledi.

Katıldığı cemiyetler sonrası konuşan Başkan Turan, “Sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına dikkat ediyoruz. Bizler belediyemiz olarak sosyal tesislerimizde ve mahallelerde yapılan cemiyetler için Maske, dezenfektan ve temizlik malzemesi tedarik ediyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığı bizler için önemli. Koronavirüs ile mücadele kapsamında hemşehrilerimiz ile kurallara ve tedbirlere uyarak birlikte bu süreci atlatacağımızdan hiç şüphem yok. “ dedi.