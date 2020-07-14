Büyükşehir'de Emlak Müdürü Selçuk Çalık oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Daire Başkanı olan Cesur Sarıcan’ın görevden ayrılmasının ardından yerine Sebahattin Yamak getirilmişti. Hem Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı’nı hem de Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğü’nü vekaleten yöneten Yamak, Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı görevine devam ederken Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğü’ne Kartepe doğumlu Selçuk Çalık getirildi. Ataması yapılan Çalık görevine başladı.

SELÇUK ÇALIK KİMDİR?

1981 Kartepe doğumlu olan Selçuk Çalık, orta ve lise öğrenimini İzmit İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı. 2001 yılında Kocaeli Üniversitesi Köseköy MYO Biyomedikal Teknikerliği bölümünden mezun oldu. 2005 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamlayan Çalık, 2018 yılında Kocaeli Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonomi dalında yüksek lisans programını tamamlayarak mezun oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde 2007 yılında Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı kiralama ve servis personeli olarak çalışmaya başlayan Çalık, 2012 yılından itibaren Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğü Kiralama Servis Şefliği görevini yürütmekteydi. Çalık aynı zamanda evli ve iki çocuk babasıdır.