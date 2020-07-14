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14 Tem 2020 - 12:25- Gündem G: 14 Tem 2020 - 16:57

İzmitli avukat eşinden gördüğü şiddeti anlattı

İyi Parti Grup toplantısında İzmitli Avukat Ezgi Ulugün kürsüye çıkarak eşinden gördüğü şiddeti anlattı.
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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün partisinin grup toplantısında Milletvekillerine ve partililerine seslendi. Akşener her salı günü yaptığı gibi kürsüyü bir süreliğine bir vatandaşa devretti. Akşener’in halk kürsüsü dediği uygulamanı bu haftaki konuğu geçtiğimiz günlerde eşinden şiddet gören İzmitli Avukat Ezgi Ulugün oldu.

EZGİ ULUGÜN KÜRSÜDEN SESLENDİ

"Bugün milletin kürsüsünün sahibi kadınlarımız olacak” diyen Genel Başkan Akşener konuşmasının devamında, “Bugün kürsüye eşinden şiddet gören bir kardeşimiz, Avukat Ezgi Ulugün kardeşimiz size seslenecek” ifadelerini kullandı.

ŞİDDETİN HER TÜRLÜSÜNE MARUZ KALDIM

Kürsüye çıkan ve eşinden gördüğü şiddet anlatan Ulugün meclisteki konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Ben Kocaeli’de serbest avukatlık yapan 2 çocuk annesi bir kadınım. Yaşadığım mağduriyet basını ve sosyal medyayı kullanarak anlatmaya çalışan bir kadınım. Evlilik hayatım boyunca şiddetin her türlüsüne maruz kaldım."

"Aldatıldığımı öğrenince boşanmak istedim ama tehdide ve şiddete maruz kaldım. Telefonuma el konularak yardım istemem engellendi. Şerefime ve onuruma hakarete uğradım. Nasıl kurtulacağımı düşünürken ufak bir kağıda ben kurtarın diye yazarak tanımadığım birine attım. Küçük çocuğumdan 12 saat boyunca haber alamadım."

"TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ"

"Yaşadığım bu olay üzerine konuşmak için gittiğim ailesinin evinde cinsel şiddete maruz kaldım. Kardeşimin iş yeri önünde pusu kurarak kardeşime 2 el ateş açtı. Sadece şahsıma yönelik şiddetten dolayı 58 adet dosya açıldı. Ama takipsizlik kararı verildi, itirazlar reddedildi. Kendim mahkemenin ve devletin koruması altında hissedemediğim için her şey ifşa edeceğim bile bile konuyu sosyal medyaya yazdım."

"ŞİDDETİN HER TÜRLÜSÜ BİR İNSAN HAKLARI İHLALİDİR"

"İlk imzacısının devletimiz olduğu İstanbul sözleşmesinin en önemli özelliği kadına şiddet insan hakkı ihlali sayılması ve üye devletlerin bu konuda yaptırımlar uygulamasını zorunlu kılmasıdır. Aile içi şiddet ev içinde yaşandığından delillendirilmesi çok zordur. Size anlattığım tüm olaylar hiçbir kadının kolay kolay bir arkadaşına bile anlatacağı olaylar değildir. Yaşadıklarımız için mahkemeye başvurmayıp kamuoyu le paylaşmazsak daha fazla şiddete maruz kalacağız. Hangi eğitim seviyesinde olursak olalım hiçbir kadın şiddete sessiz kalmamalıdır. Şiddetin her türlüsü bir insan hakları ihlalidir. Türkiye’de şiddet önlenmeli ve mağdurlar korunmalıdır." diyerek sözlerini noktaladı.

14 Tem 2020 - 12:25 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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Selahattin büyük - Yazıklar olsun, kadına zulmeden erkek kişiliksizdir, birey olamamışdır, psikolojik olarak özgüveni gelişmemiş zayıf karakterli, acınacak durumda ve zavallıdır.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 14 Temmuz 16:56

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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