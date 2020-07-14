Müşterisini iki yumrukla yere serdi!

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 22.00 sıralarında Ataşehir Esatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği henüz belirsiz olan 34 TCM 82 plakalı taksinin sürücüsü, alkol aldığı iddia edilen bir müşteriyi araca aldı. Taksici bir süre sonra müşterisini oturduğu sokağa getirdi. Ancak müşterisi ile taksici arasında ücreti ödememesi nedeniyle sözlü tartışma çıktı.
MÜŞTERİSİNİ 2 YUMRUKLA YERE SERDİ
Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre müşteri hakaret ve küfür etmeye başladı. Duruma sinirlenen taksici de müşterisine yumruk attı. Şahsın sözlü karşılık vermesi üzerine bir yumruk daha atan taksici, müşterisini yere serdi. Saldırgan taksici ardından taksiye binerek uzaklaştı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.