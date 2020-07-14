Bakan Koca: İtibar eden risk alır

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının yaz aylarında etkisini kaybedeceği kulaktan kulağa yayılan bir bilgiydi. Ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu bilgiyi attığı tweetle direkt olarak yalanladı ve "Bu söylenti yanlıştır. İtibar eden risk alır. Vakalar, farklı mevsimlerde benzer seyrediyor." ifadelerini kullandı.
"İTİBAR EDEN RİSK ALIR"
Salgın sürecinde aktif olarak kullandığı Twitter hesabından yeni bir paylaşım yapan Bakan Koca, şunları yazdı: "Yaz gelince virüs etkisini kaybetti.' Kulaktan kulağa yayılan bu söylenti yanlıştır. İtibar eden risk alır. Salgının küreselliği, virüsün etkisinin mevsimsel olmadığını kanıtlıyor. Vakalar, farklı mevsimlerde benzer seyrediyor. Virüsün etkisini kaybetmesi şu an tedbirlere bağlı."
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.