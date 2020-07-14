Başkan Hürriyet’in SEDAŞ ziyareti

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Sakarya SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz’ı ziyaret etti. SEDAŞ ile işbirliği içinde yapmak istedikleri çalışmalar üzerine fikir alışverişinin yapıldığı ziyarette Başkan Hürriyet’e Meclis Üyesi Çetin Sarıca, Başkan Yardımcıları Cem Güler ve Ünal Özmural, Emlak İstimlak Müdürü Recep Barış, Muhtarlık İşleri Müdürü Server Yıldırım ve Fen İşleri Müdürü Burak Efe Erdoğan eşlik etti.
MUHTARLARDAN GELEN TALEPLER İLETİLDİ
İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, devam eden ve yapılması planlanan çalışmalar üzerine bilgiler verirken, mahalle muhtarlarının belediyeye ilettiği talep ve sorunları da dosya şeklinde SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz’a iletti. Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Odyakmaz, gerçekleştirilen fikir alışverişi ve ortak çalışma hedefi için Başkan Hürriyet ve ekibine teşekkür etti.
İŞBİRLİĞİ İÇERİSİNDE
Ziyarette kentimizde elektrik enerjisi üzerine yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan Hürriyet, kurumlar arası iletişimin önemini vurguladı. İşbirliği içerisinde güzel işlere imza atabileceklerini belirterek karşılıklı fikir alışverişinin gerçekleştiği ziyarette İzmit’te ortaklaşa yapılabilecek çalışmalar üzerine konuşuldu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.