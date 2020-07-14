Erdoğan’ın katılacağı tören için korona alarmı

Sözcü'nün haberine göre TBMM Genel Sekreterliği’nin, Meclis'te grubu bulunan siyasi parti temsilcilikleri ile temasa geçerek, TBMM'de yarın yapılacak 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü törenine katılacaklara, Cumhurbaşkanlığı’nın talebi doğrultusunda bugün Covid-19 testi yaptırılmasını istediği öğrenildi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in de törene katılacağı öğrenilirken koronavirüsü testi yaptırdığı öğrenildi.
15 TEMMUZ PROGRAMI
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı törende, Meclis yerleşkesine ilk bombanın düştüğü ’15 Temmuz Şehitler Anıtı’nda anma programı düzenlenecek. Programda alana karanfil bırakılacak, saygı duruşu yapılacak, İstiklal Marşı okunacak. Daha sonra Kur'an-ı Kerim ve dua okunacak. Programda TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Erdoğan da birer konuşma yapacak.
KONSER ÖNCESİ TEST
Öte yandan Beştepe’de, 15 Temmuz için düzenlenecek ünlü besteci Fahir Atakoğlu’nun da katılacağı konser öncesi, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Çoksesli Korosu üyelerine de koronavirüsü testi yapıldığı öğrenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.