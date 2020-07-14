Türk-Rus ortak devriyesi sırasında bombalı saldırı!

İgiltere merkezli haber ajansı Reuters, Rus haber ajansı RIA’ya dayandırdığı haberde ortak devriye sırasında bir patlama yaşandığını duyurdu.
“Son dakika haberi” şeklinde servis edilen gelişmeyi Rusya Savunma Bakanlığı doğrularken bombalı saldırıyı Suriyeli militanların yaptığı açıklandı. Öte yandan yerel kaynaklar İdlib’deki M4 yolunda Türk – Rus ortak devriyesi sırasında gerçekleştirilen bombalı saldırı sonrasında devriyenin iptal edildiğini belirttiler.
İlk belirlemelere göre 3 Rus askeri yaralanırken, yaralanan Türk askerinin sayısı resmi olarak açıklanmadı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.