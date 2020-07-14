Emniyet Genel Müdürlüğü’nün koordinesinde 13 Temmuzda 17.00-22.00 saatleri arasında Güven Huzur Uygulaması yapıldı. Kocaeli’de de yapılan uygulama, 181 ekip ve 868 personelin katılımıyla gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında 449 iş yeri ve 421 araç denetlenirken, 7 bin 290 şahıs ise sorgulandı.
ARANAN 28 ŞAHIS YAKALANDI
Yapılan denetimlerde sosyal mesafe kuralarına uymayan 1 şahsa, karantina ihlali yapan 2 şahsa, maske takmayan 5 şahsa ve çeşitli trafik ihlalleri yapan 15 şahsa para cezası uygulandı. Ayrıca yapılan denetimlerde kayıp olarak aranan 1 şahıs bulunurken, hakkında kasten yaralama suçundan 5 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 şahıs olmak üzere çeşitli suçlardan aranan toplam 28 şahıs yakalandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.