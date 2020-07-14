Emniyet Genel Müdürlüğü’nün koordinesinde 13 Temmuzda 17.00-22.00 saatleri arasında Güven Huzur Uygulaması yapıldı. Kocaeli’de de yapılan uygulama, 181 ekip ve 868 personelin katılımıyla gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında 449 iş yeri ve 421 araç denetlenirken, 7 bin 290 şahıs ise sorgulandı.

ARANAN 28 ŞAHIS YAKALANDI

Yapılan denetimlerde sosyal mesafe kuralarına uymayan 1 şahsa, karantina ihlali yapan 2 şahsa, maske takmayan 5 şahsa ve çeşitli trafik ihlalleri yapan 15 şahsa para cezası uygulandı. Ayrıca yapılan denetimlerde kayıp olarak aranan 1 şahıs bulunurken, hakkında kasten yaralama suçundan 5 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 şahıs olmak üzere çeşitli suçlardan aranan toplam 28 şahıs yakalandı.