Ellibeş: Tankla tüfekle değil, tertemiz yüreklerle

AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı yayınlayarak 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere tüm şehitleri anarak gazilere acil şifalar diledi. Ellibeş, “15 Temmuz tarihimiz boyunca en karanlık, en kanlı ihanetlerden biriydi. Her kesimden ve siyasi görüşten özgür insanlar olarak el birliğiyle mücadele ettik ve darbecileri yenilgiye uğrattık. Milletimiz bu hain ve karanlık güçlere vatan savunmasının sadece tankla, tüfekle, füzeyle değil; tertemiz yüreklerle olacağını bir kez daha hayatını ortaya koyarak göstermiştir. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra milletimiz el ele vererek yeniden ayağa kalkmıştır” dedi.

“ONLAR ASLA VE ASLA KAZANAMAYACAKLAR”

Ellibeş, “Bu ve benzeri örgütlerle mücadele hiçbir zaman bitmeyecektir. Milletimiz birlik ve beraberlik içinde, bu eli kanlı, alçak terör örgütlerinin karşısında daima set olacaktır. Onlar asla ve asla kazanamayacak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilelebet dimdik, sapasağlam ayakta kalmaya devam edecektir. Bu topraklarda Ömer Halisdemir gibi vatansever yiğitler hiç bitmeyecektir. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde vatanımızın birliği ve bütünlüğü için hayatını ortaya koyan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha rahmetle, minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun” şeklinde konuştu.