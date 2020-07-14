Kandıra'da Kırmızı Bayrak uyarısı! Denize girmek yasaklandı

Son günlerde hava şartlarının kötüye gitmesiyle beraber Kandıra'da Kırmızı Bayrak uygulamasına geçildi. Buna göre Kandıra'da ikinci bir duyuruya kadar denize girmek yasaklandı. Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan yasağı sosyal medya hesabından duyurdu.

İşte Adnan Turan'ın sosyal medyada yayınladığı paylaşımı: