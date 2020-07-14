Kandıra'da Kırmızı Bayrak uyarısı! Denize girmek yasaklandı

Son günlerde hava şartlarının kötüye gitmesiyle beraber Kandıra'da Kırmızı Bayrak uygulamasına geçildi. Buna göre Kandıra'da ikinci bir duyuruya kadar denize girmek yasaklandı. Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan yasağı sosyal medya hesabından duyurdu.
İşte Adnan Turan'ın sosyal medyada yayınladığı paylaşımı:
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.