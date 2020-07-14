Aydın, Ağa ve Gül başkanlarla buluştu

KASKF Başkanı Murat Aydın, Futbol İl Temsilcisi ve İzmit Belediyesi Spor Müdürü Mithat Ağa ile KASKF Başkanvekili Yalçın Gül, Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden kulüplerin başkanları ve Süper Amatör Lig’de Play-Off oynayan kulüplerimizin başkanları ile değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen toplantıda, kulüp başkanlarımın görüş ve önerilerini alan Aydın, belirlenen yol haritası konusunda başkanlara bilgiler verdi.