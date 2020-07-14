Dijital ortamda satranç turnuvası düzenlenecek !..

“Evde satranç var” kampanyası ile gündeme gelen TSF, İzmit Belediyesi ve İzmit Kent Konseyi www.cheess.com internet adresi aracılığı ile satranç severleri turnuvaya davet ediyor. 20 Temmuz Pazartesi günü İzmit’in ilk online satranç turnuvasının gerçekleşeceği etkinliğe müracaatlar başladı. 18 Temmuz’a kadar sürecek olan başvurular sonrası yarışma, yaş gruplarına göre dört ayrı kategoride gerçekleşecek. Yarışmacılar, 8 yaş ve altı, 10 yaş ve altı, 14 yaş ve altı ve açık kategori olmak üzere dört farklı kategoride yarışacak.