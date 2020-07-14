İzmitli kadınlar yogayı sevdi

Uzman eğitmenler eşliğinde yapılan etkinliğe çok sayıda kadının katılım sağladığı etkinlikte sosyal mesafe kuralına uyularak 1.5 metre aralıklarda saf tutuldu. İzmit Belediyesi ekipleri tarafından kadınlara su ve yeşil elma ikram edildi. Spor eğitmenleri Çağla Tokur ve Belkıs Haytural ile yoga eğitmeni Ayşegül Ercan eşliğindeki sabah sporu etkinliği, her pazar günü sabah saat 9.00’da Yahya Kaptan yürüyüş yolunda yapılmaya devam edecek. Etkinliğe katılmak isteyenler 0 532 601 23 79 ve 0 545 372 05 22 numaralarından bilgi alabilir.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.