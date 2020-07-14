14 Tem 2020 - 14:41- Spor

İzmitli kadınlar yogayı sevdi

İzmit Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle sosyal hayattan uzak kaldıktan sonra spor yapmak isteyen kadınlar için Yahyakaptan’da düzenlediği spor etkinliklerine devam ediyor. Bu kapsamda her Pazar saat 09.00’da kadınlar sosyal mesafe ve tedbirler eşliğinde hem spor yapıyor hem de güzel havanın tadını çıkarıyor.