Başkan Büyükakın, sahil düzenlemesini yerinde inceledi

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından ilk etabı yapılan Diliskelesi Sahil Düzenleme Projesi’ni yerinde denetledi. 33 bin metrekare olan projede otoparktan dinlenme ve piknik alanına, sosyal donatı alanlarından çok amaçlı etkinlik alanına kadar içerisinde birçok özelliği barındıracak. Sahil düzenlenmesi bittikten sonra 7’den 77’ye her vatandaşın en uğrak yeri olacak. İncelemenin ardından bir açıklama yapan Başkan Büyükakın, “Bu projemiz Dilovası ve Diliskelesi’ne çok yakışacak” dedi.

BALIKÇI BARINAĞI DA GELİYOR

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ve AKP İlçe Başkanı Osman Akbulut’un da yer aldığı incelemede iki adet balık tutma iskelesinin yanı sıra bin 600 metrekare kumsalında yer alacağını dile getiren Büyükakın, “70 araçlık otopark da bu bölgede yer alacak. Projemizin birinci etabı tamamlandığında Dilovası ilçemizin güzel bir kazanımı olacak” dedi. İlk etabı yapılan Diliskelesi Sahil Düzenleme Projesi içerisinde oluşturan yaklaşık 2500 metrekarelik bir alanda 41 teknenin kullanabileceği Balıkçı Barınağı da yapılacak.